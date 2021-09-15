В Тверской области образовался «кратер» на дороге, которую смыло в реку

Пользовательница соцсети ВКонтакте из Тверской области рассказала о местной беде. Часть участка дороги «Удомля-Котлован-Липны» ушла под воду и в результате чего на одном из отрезков вместо трассы образовался, как окрестили его жители области, самый настоящий «кратер» или опасный провал.

На видео, которым женщина сопроводила пост, видно, что между двумя импровизированными «берегами» одного лесного массива теперь вместо асфальта находится глубоко пролегающая небольшая горная река.

«За дорогой никто не следит! Участка дороги между деревнями Мининское и Староселье больше нет. Люди отрезаны от мира. Дорогу смыло, так как никто не следит за дренажными трубами, тонны песка унесло в реку Съежу», - возмущенно заключила автор поста Елена SP.

Через несколько часов публикацию официально прокомментировало Правительство Тверской области, из которого оказалось, что работы на месте провала к тому моменту, когда появилась публикация, уже начались.

«14 сентября 2021 года около 15.00 в Удомельском городском округе размыло участок автомобильной дороги Удомля - Котлован - Липны. Дорожно-эксплуатационная организация, обслуживающая данную автодорогу, огородила место размыва и незамедлительно приступила к проведению восстановительных работ 14 сентября. Восстановительные работы завершены в 01.00 15 сентября», - сообщили на сайте.

Отмечено, что для ликвидации размыва было задействовано 8 единиц специализированной техники (экскаваторы, самосвалы, автогрейдер), 12 специалистов и необходимый запас инертных материалов.

В тоже время другой пользователь соцсети в комментарии ниже приложил ссылку на страницу Администрации Удомельского городского округа, пометив ее словами «для особо умных», где также дается информация, подтверждающая, что автомобильное сообщение с четырьмя населенными пунктами - деревнями Староселье, Липны, Федорково и Адамово, которое было нарушено из-за провала, было устранено еще накануне рабочей бригадой в кратчайшие сроки.⁣ ⁣