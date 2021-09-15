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Роскосмос: работа по ракете «Енисей» для полетов на Луну никогда не останавливалась

Тимур Шерзад
14:22 15.09.2021
Глава Роскосмоса Рогозин отметил это в ответ на появившуюся ранее в СМИ информацию, что Россия якобы прекратила техническое проектирование ракеты «Енисей». 
Роскосмос: работа по ракете «Енисей» для полетов на Луну никогда не останавливалась
© Фото: NASA, Zumapress, Globallookpress
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что работа по созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей», способной долететь до Луны, никогда не останавливалась. 

«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась», - сказал он журналистам во время посещения «НПО автоматики» в Екатеринбурге. 

Он сделал это в ответ на появившуюся ранее в СМИ информацию, что Россия якобы прекратила техническое проектирование ракеты «Енисей». 

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