Добровинский: Ефремову не везет с адвокатами, видимо такова его судьба

Михаилу Ефремову не везет с адвокатами. Об этом заявил юрист Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера.

«Сегодня мы присутствовали при хорошо плохо подготовленном экспромте. Адвокат Хархорин сказал, что он вчера был у Ефремова. И сегодня мы присутствовали при такой постановке. Надо было сначала прочесть жалобу, которую написал Хархорин и Филиппов, чтобы все доводы суд услышал, а потом как-то заменить ее на просьбу Ефремову. Ни на меня, ни на суд это не произвело впечатления», - отметил Добровинский.

Юрист добавил, что если раньше и был маленький шанс на смягчение, то сегодня он был окончательно снят.

«Что делать, Михаилу Олеговичу не везет с адвокатами. Такова его судьба», - подчеркнул Добровинский.

Юрист прокомментировал слова раскаяния актера, отметив, что «лучше поздно, чем никогда и никому».