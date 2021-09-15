В Сети опубликовали кадры «поездки» туриста по Крымскому мосту на крыше поезда

Мужчина проехал по Крымскому мосту на крыше поезда. Во время движения он передвигался, «меняя» вагоны.

На кадрах, снятых от первого лица, видно, как в ночное время поезд проезжает по мосту, а нарушитель беспрепятственно перебегает по крыше. Преодолев арку моста, состав продолжает движение, а «заяц» снимает с высоты ночные пейзажи.

Старший специалист по взаимодействию со СМИ Крымского ЛУ МВД РФ на транспорте Михаил Тимофеев рассказал «Звезде» подробности случившегося. По его данным, нарушителем вагонного спокойствия стал турист из Благовещенска.

«Его запечатлели камеры наблюдения моста, он не успел доехать домой, был установлен. В отношении него сейчас проводится проверка, рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности», - сообщил Тимофеев.

Отмечается, что турист попал на крышу поезда в нарушение всех правил безопасности. Ролик опубликован в социальной сети.