В Монголии зафиксировали первые случаи смерти животных от COVID-19

В Монголии два бобра скончались от COVID-19 - это первые случаи смерти животных от коронавируса. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарных служб Монголии.

По уточненной информации Национального центра зоонозных заболеваний Монголии, бобры содержались в центре разведения бобров при департаменте окружающей среды Улан-Батора.

Более того, еще у семи бобров центра пришел положительный результат теста на коронавирус. По предварительной информации, COVID-19 бобры могли подхватить от владельцев ранчо. Других заболевших животных удалось вылечить.