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В Монголии зафиксировали первые случаи смерти животных от COVID-19

Алена Миронова
11:51 15.09.2021
По предварительной информации, коронавирус бобры могли подхватить от владельцев ранчо.
В Монголии зафиксировали первые случаи смерти животных от COVID-19
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Globallookpress
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В Монголии два бобра скончались от COVID-19 - это первые случаи смерти животных от коронавируса. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарных служб Монголии.

По уточненной информации Национального центра зоонозных заболеваний Монголии, бобры содержались в центре разведения бобров при департаменте окружающей среды Улан-Батора. 

Более того, еще у семи бобров центра пришел положительный результат теста на коронавирус. По предварительной информации, COVID-19 бобры могли подхватить от владельцев ранчо. Других заболевших животных удалось вылечить.

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