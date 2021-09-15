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Разведгруппы обеспечили доразведку района высадки десанта на полигоне Мулино

Кира Тило
01:32 15.09.2021
Разведывательные группы глубинной разведки обеспечили корректирование ударов авиации и доразведку района высадки оперативно-тактического десанта на полигоне Мулино.
Разведгруппы обеспечили доразведку района высадки десанта на полигоне Мулино
© Фото: Минобороны России
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Для обеспечения корректировки ударов оперативно-тактической авиации и доразведки района высадки оперативно-тактического десанта в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021» в район применения десанта были выведены разведывательные группы глубинной разведки из состава бригады специального назначения ВДВ.

Десантирование подразделений глубинной разведки производилось на площадку приземления «Житово» в Рязанской области парашютным способом из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с высоты 8000 метров при скорости около 360 км/ч с использованием комплектов высотного десантирования «Юнкер-О». В его состав входит парашютная система специального назначения «Стайер» и комплект кислородного оборудования отечественного производства «Окси Высота».

Вслед за разведчиками в район применения оперативно-тактического десанта была осуществлена выброска различных грузов на новых образцах парашютных грузовых систем ПГС-1500 и УПГС-250 с высоты 1500 метров тяжелого вооружения, боеприпасов, средств разведки и поражения, продовольствия и других материальных средств массой до 1500 кг.

Также, из самолета Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России с высоты 2500 метров была десантирована группа координации и наведения авиации на цель на двух парашютных системах «Тандем-400С» и на четырех парашютных системах специального назначения «Дальнолет». При этом для доставки специалистов, не имеющих парашютной подготовки, была использована парашютная система специального назначения «Тандем», позволяющая десантникам выполнять боевые прыжки с пассажиром со снаряжением и грузом.

Доставка аппаратуры наведения и средств разведки группе наведения авиации с высокой точностью осуществлялась парашютным способом на управляемой парашютно-грузовой системе с высоты 2500 метров. Управление парашютно-грузовой системой возможно в автоматическом режиме с использованием навигационной системы ГЛОНАСС, а также в ручном управлении оператором и по принципу «Следуй за мной». Система приземлилась самостоятельно в заданную точку, после чего группа расшвартовала оборудование и приступила к выполнению боевой задачи.

Одной из особенностей десантирования стала доставка в район парашютиста-десантника с вооружением 82 мм миномета на парашютной системе специального назначения в универсальной парашютно-грузовой обвязке.

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