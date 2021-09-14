Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России предложили обязать работодателей давать три выходных дня после вакцинации от COVID-19

Алена Миронова
10:23 14.09.2021
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратил внимание на то, что в настоящий момент предоставление оплачиваемых отгулов после прививки от COVID-19 не предусмотрено законом.
В России предложили обязать работодателей давать три выходных дня после вакцинации от COVID-19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Работодателей необходимо обязать предоставлять сотрудникам три обязательных оплачиваемых выходных дня после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в письме директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина.

«Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», - передает РИА Новости отрывок из документа.

Петунин обратил внимание на то, что в настоящий момент предоставление оплачиваемых отгулов после прививки от COVID-19 не предусмотрено законом.

В письме также отмечается, что на сегодняшний день эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости коронавирусом. Так, например, как считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, новый подъем заболеваемости может произойти уже скоро - в конце сентября - начале октября.

Согласно данным официальной статистики, в Москве зафиксирован подъем заболеваемости COVID-19 - наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за 13 сентября отмечено в Москве - 2 022 случая. По данным оперативного штаба, последний раз число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве превышало две тысячи 19 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:07 В стране и мире
Видео
Пойманный Мавриди рассказал следователям, где скрывался
21:54 В стране и мире
Видео
Актеров для фильма «Небо» готовили Силы специальных операций
07:00 Армия
Видео
Морпехи и боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Балтфлота от «диверсантов»
05:59 В стране и мире
Видео
Кровля бокса авторазборки полыхает в Красноярске
10:23 В стране и мире
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Популярное
Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на учениях «Запад-2021»
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.