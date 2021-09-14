В России предложили обязать работодателей давать три выходных дня после вакцинации от COVID-19

Работодателей необходимо обязать предоставлять сотрудникам три обязательных оплачиваемых выходных дня после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в письме директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина.

«Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», - передает РИА Новости отрывок из документа.

Петунин обратил внимание на то, что в настоящий момент предоставление оплачиваемых отгулов после прививки от COVID-19 не предусмотрено законом.

В письме также отмечается, что на сегодняшний день эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости коронавирусом. Так, например, как считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, новый подъем заболеваемости может произойти уже скоро - в конце сентября - начале октября.

Согласно данным официальной статистики, в Москве зафиксирован подъем заболеваемости COVID-19 - наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за 13 сентября отмечено в Москве - 2 022 случая. По данным оперативного штаба, последний раз число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве превышало две тысячи 19 августа.