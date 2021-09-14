В Генпрокуратуре раскрыли темпы роста половых преступлений против несовершеннолетних

В Генеральной прокуратуре России сообщили о росте процента половых преступлений в отношении несовершеннолетних за последнее полугодие 2021 года. В соответствии с данными, предоставленными ведомством в ответ на запрос «Звезды», количество правонарушений в течение 6 месяцев увеличилось на 13,6%.

В количественном соотношении это означает рост с 8152 до 9262 половых посягательств. В то же время по итогам 2020 года процент повысился на 7,2% (с 14755 до 15822 преступлений). В среднем, как отметили в Генпрокуратуре, посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних становилось каждое шестое преступление.

Профилактика указанных преступлений - одно из основных приоритетных направлений работы ведомства, которое обсуждалось на Координационном совещании глав правоохранительных органов РФ в сентябре 2020 года.