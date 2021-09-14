Армия Бомбардировщики Су-34 «уничтожили» вражеские пункты управления под Петербургом Егор Левин Летный состав бомбардировочной авиации применил авиационные бомбы, что выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Экипажи бомбардировщиков Су-34 ЗВО уничтожили пункты управления условного противника в Ленинградской области на полигоне Лужский. Маневры стали частью совместного стратегического учения «Запад-2021». Предварительно вылеты на полигон совершили экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, которые обнаружили и передали координаты наземных целей для ударной авиации по закрытым каналам связи. Затем летный состав бомбардировочной авиации применил авиационные бомбы, что выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы. Совместное стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки ВС в 2021 году. Учения проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории РФ, на пяти полигонах РБ, а также в акватории Балтийского моря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика