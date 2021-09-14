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Корабли Балтфлота успешно отразили воздушную атаку условного противника в рамках учений «Запад-2021»

Алена Миронова
09:11 14.09.2021
В ходе выхода в море экипажи корветов «Стойкий», «Стерегущий», сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» в морских полигонах Балтийского флота успешно провели комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения противника.
Корабли Балтфлота успешно отразили воздушную атаку условного противника в рамках учений «Запад-2021»
© Фото: Министерство обороны России
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Корабли Балтийского флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб в акватории Балтийского моря в рамках учений «Запад-2021».

Экипажи корветов «Стерегущий», «Стойкий» и сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» с успехом отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям.

По замыслу учений средства разведки флота зафиксировали массовый взлет авиации условного противника с целью уничтожения группировки кораблей Балтийского флота, находящихся в одном из районов Балтийского моря. Данные по ним были оперативно переданы на корабли.

Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение несколько групп воздушных целей. В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24, а также  противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей одновременно были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

Также во время выхода в море экипажи кораблей флота провели комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника.

Совместное стратегическое учение ВС России и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух стран. Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки ВС России и Белоруссии в этом году.

Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября текущего года на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях «Запад-2021» на территории России и Белоруссии принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, порядка 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе и 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого к учениям личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6400 военнослужащих.

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