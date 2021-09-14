В США назвали главную причину не воевать с Россией и Китаем

В прошлом, несмотря на многообразие горячих точек в мире, к примеру, войну во Вьетнаме, США никогда не шли на прямое столкновение с Советским Союзом. Об этом заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.



«‎Нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику», - отметил Хайтен в подкасте института Брукингса.



Военачальник указал на успех в переговорах Вашингтона и Москвы, нацеленных на обеспечение стратегической стабильности. Фундаментальной общей целью он считает никогда не начинать войну друг с другом.

«Потому что война с применением ядерного оружия - это очень плохо», - объяснил военачальник.

Джон Хайтен также заявил о важности начать диалог с Китаем для того, чтобы обсудить эти проблемы.