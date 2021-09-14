Google оштрафовали в Южной Корее на 177 миллионов долларов за навязывание OC Android

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи сообщила о том, что обязала Google выплатить штраф порядка 177 миллионов долларов за навязывание производителям смартфонов ОС Android.

Комиссия вела расследование против Google по двум обвинениям - существовали подозрения в отношении корпорации о том, что она не позволяет местным производителям смартфонов использовать ОС других разработчиков.

В конце августа Южная Корея стала первым в мире государством, внесшим изменения в законодательство, которые запретят Google и Apple навязывать разработчикам приложений определенные способы оплаты, что, в свою очередь, избавит создателей от комиссии размером 30% в App Store и Google Store.