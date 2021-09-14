Склад автозапчастей в Красноярске полыхает на площади 1,2 тысячи «квадратов»

Склад автозапчастей в Красноярске полыхает на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Кровля частично обрушилась. Об этом сообщили в МЧС.

Как отмечается, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось о том, что около 08:30 утра по местному времени на кровле бокса авторазборки на улице Дорожная в городе Красноярск начался пожар. О площади пожара не уточнялось. На месте работают 30 человек и 10 единиц техники.