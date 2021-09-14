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Морпехи и боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Балтфлота от «диверсантов»

Кира Тило
07:00 14.09.2021
В ходе проведения ССУ «Запад-2021» морские пехотинцы и боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Балтийского флота от условных диверсантов.
© Видео: пресс-служба Западного военного округа © Фото: пресс-служба Западного военного округа
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По замыслу учения, пункт базирования кораблей Балтийского флота был захвачен группой условных террористов. Для их обезвреживания была спланирована операция, к которой привлекались подразделения морской пехоты Балтийского и Северного флотов, а также военнослужащие отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Балтийской военно-морской базы.

В рамках практических действий в Военной гавани г. Балтийска с десантного катера БФ «Мичман Лермонтов» методом «на упор» была осуществлена высадка бронетранспортеров и личного состава Северного флота. Также морские пехотинцы и военнослужащие ПДСС высадились на берег с четырех быстроходных катеров «Раптор», БК-16 и быстроходных лодок. В ходе совместных действий отряд условных террористов был блокирован в районе пирсовой зоны и уничтожен. В рамках учения активно применялись средства имитации. К участию в розыгрыше эпизода было привлечено более 50 военнослужащих и 10 единиц боевой техники, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 морской авиации БФ.

Также боевыми пловцами отряда по борьбе с ПДСС был отработан эпизод предотвращения прорыва условных подводных диверсантов к кораблям, осуществляющим погрузку морского оружия в базе. В ходе учебного боя было проведено практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

Бойцы отряда по борьбе с ПДСС также разыграли сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим плавания в Калининградском морском канале.

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