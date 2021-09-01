Мощное извержение вулкана может ждать Камчатку в ближайшие дни

Вулкан Шивелуч, располагающийся на Камчатке, в скором времени может разразиться мощным извержением. О повышенной вероятности такого события предупреждает управление МЧС РФ по региону.

Стихийное бедствие может сопровождаться подъемом крупных пепловых облаков высотой до 18 километров над уровнем моря раскаленными пирокластическими потоками. Подобные явления могут быть опасны для авиации, а также для жизни и здоровья местных жителей.

Помимо этого, как указали в ведомстве, в располагающихся поблизости населенных пунктах отмечается значительная вероятность пеплопадов. Всем людям, проживающим поблизости на постоянной или временной основе настоятельно было рекомендовано не приближаться к окрестностям вулкана Шивелуч.