Кровля бокса авторазборки полыхает в Красноярске

Около 08:30 утра по местному времени на кровле бокса авторазборки около ул. Дорожная в городе Красноярск начался пожар. Об этом сообщило региональное МЧС.

«В 8:34 по крск. поступило сообщение о возгорании кровли бокса авторазборки. Есть угроза распространения огня на соседние строения», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что звеньями ГЗДС проводится разведка. Отмечается, что на месте работает 30 человек и 10 единиц техники. Информации о возможных пострадавших пока не поступало