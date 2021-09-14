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Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на латиницу

Анна Берестовая
05:47 14.09.2021
Политолог посчитал идею перевести украинский язык с кириллицы на латиницу неосуществимой.
Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на латиницу
© Фото: pixabay.com
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На Украине совершенно не находит поддержки предложенная идея перехода письменного языка с кириллицы на латиницу. Такое мнение выразил украинский политолог Кость Бондаренко.

С соответствующей инициативой незадолго до этого выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Эксперт посчитал переход на латиницу нереализуемым и подчеркнул, что ни власти государства, ни профильное научное сообщество не одобрили подобную задумку.

«Поэтому Данилов может предлагать перейти хоть на иероглифы, но от этого ничего не изменится», - цитирует политолога РИА Новости.

Бондаренко добавил, что считает такого рода предложение не более, чем самодеятельностью Алексея Данилова, подметив, что тот является человеком «достаточно экстравагантным». Политолог заключил, что инициатива призвана лишь принести ее автору «хайп... и больше ничего».

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