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Жителей сирийского Тартуса обеспечивают жильем в новых многоэтажках по сниженным ценам

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:01 14.09.2021
Как работает программа обеспечения жильем в сирийском городе Тартусе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Построить дом в Сирии в настоящее время тяжело. Западные санкции и нехватка материала дают о себе знать. Но, несмотря ни на что, возведение высоток после войны снова возобновилось. Особенно это заметно в Тартусе. Город портовый, а значит перспективы для развития есть. 

«Рыночная цена такой квартиры в Тартусе - около 500 миллионов лир. Но продадим их в десять раз дешевле. Стройку финансирует государство. Для начала нужно лишь оплатить небольшой взнос - всего 50 тысяч лир. Остальную сумму можно платить даже в кредит - на 25 лет», - рассказал начальник государственной компании жилищного строительства города Тартуса Муаммар Ахмед.

Инженер Хасан учился еще в Союзе. Его опыт сейчас незаменим, и как специалист он смог привнести инновации в ускорение строительства. 

«Обычно такие строительства недолгие. А сейчас, вы же знаете, какие обстоятельства в нашей стране. У нас уже машины старые, невозможно купить другие новые из-за блокады. Мазута нет, солярки, бензина. Все это влияет», - описал руководитель объекта Хасан Чара.

Казалось бы, ничего нет, но люди работают. Строят, чинят и обеспечивают территорию жильем. Каждый рабочий принимает свою роль в отрасли с пониманием. Основной упор при получении жилья здесь делают на госслужащих. Также в приоритете моряки и военные.

«Для госслужащих мы постарались сделать это жилье максимально доступным. Этот объект начали возводить раньше, и цена за квартиру не превысила тридцати миллионов лир. В ближайшее время мы введем в эксплуатацию еще 150 квартир», - указал начальник объекта Джаудат Ханна.

Но купить жилье по доступной цене могут и работники других отраслей государственных предприятий. Для участия в программе обеспечения жильем достаточно подтвердить свое проживание в Тартусе. В готовые квартиры уже заселились 800 семей госслужащих. И это только начало восстановления мирной жизни.

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