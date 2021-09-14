Военные РФ уничтожили лагерь «боевиков» под Брестом в рамках учений «Запад-2021»

В рамках розыгрыша этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» личным составом мотострелкового подразделения Западного военного округа был блокирован район с населенным пунктом, захваченным условными незаконными вооруженными формированиями, которые отказались сложить оружие и оказали вооруженное сопротивление.

Мотострелки ЗВО осуществили блокирование и зачистку захваченного «НВФ» населенного пункта во взаимодействии с вертолетами Ми-24 армейской авиации и самолетами Су-25 штурмовой авиации, которые нанесли огневое поражение и воспрепятствовали основным силам условного противника закрепится в укрепленном населенном пункте.

Накануне личный состав батальона, выйдя противнику во фланг с неожиданного направления, форсировал с ходу водную преграду и блокировал подразделениям условного противника пути отхода.

При поддержке вооружения боевых машин пехоты БМД-2, огня огнеметного подразделения (РПО-А «Шмель») и гранатометного взвода мотострелки уничтожили и очистили от «НВФ» населенный пункт.