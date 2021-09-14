БПЛА «Иноходец», «Ласточка» и «Орлан-10» использовали для огневой поддержки на учениях «Запад-2021»

В огневой поддержке обороняющихся войск в ходе розыгрыша практических действий войск основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в составе разведывательного огневого комплекса были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец», «Ласточка» и «Орлан-10».

БПЛА обеспечили прикрытие маневренных действий обороняющихся подразделений с использованием новейших 120 мм управляемых мин «Грань» с лазерной головкой самонаведения.

В ходе эпизода тактических действий ударные беспилотные летательные аппараты из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами.

«Подсветку» поражаемых объектов обеспечило применение высокоточных авиационных бомб и ракет и применение мин «Грань».

Также в нанесении удара по наступающим войскам условного противника приняли участие БПЛА «Орлан-10» с неуправляемыми авиационными средствами поражения «Миротворец» из состава дивизиона робототехнических комплексов.