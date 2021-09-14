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Мотострелки РФ и Индии отразили атаку вклинившегося «противника» в рамках учений «Запад-2021»

Анна Берестовая
02:59 14.09.2021
Российские и индийские мотострелки совместными действиями отразили атаку вклинившегося «противника» на полигоне Мулино.
Мотострелки РФ и Индии отразили атаку вклинившегося «противника» в рамках учений «Запад-2021»
© Фото: Минобороны России
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В ходе розыгрыша основного этапа практических действий совместных стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино на помощь обороняющимся на переднем крае подразделениям вооруженных сил Индии выдвинулся мотострелковый полк одного из соединений Западного военного округа.

На фланге обороны индийских подразделений «противник» превосходящими силами вклинился в боевые порядки обороняющихся войск. В целях восстановления положения по переднему краю мотострелковый полк ЗВО во взаимодействии с подразделениями первых эшелонов вооруженных сил Республики Индия отразили атаку вклинившегося условного противника.

Огневую поддержку «ведущим бой» на переднем крае обороны российским и индийским мотострелковым подразделениям оказали десантники передового отряда ударного мобильного эшелона десантно-штурмового соединения воздушно-десантных войск, доставленные в район для обеспечения высадки основных сил десанта на транспортно-боевых вертолетах Ми-8МТВ-5 под прикрытием разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

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