Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЗВО уничтожили важнейшие объекты «противника» на полигоне Мулино

Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» одного из ракетных соединений Западного военного округа со стартовых позиций, находящихся на удалении 50 километров от полигона Мулино, нанесли групповой ракетный удар по командному пункту и другим критически важным объектам условного противника в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021».

В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-М». Удар по выявленным целям наносился как квазибаллистическими, так и крылатыми ракетами.

Технические характеристики ОТРК «Искандер-М» позволяют наносить ракетные удары на дальностях от 50 до 500 километров с отклонением от точки наведения не более десяти метров. Скорость полета ракеты составляет около 2000 метров в секунду.

Площадь поражения боевой частью одной ракеты комплекса «Искандер-М» составляет 25000 квадратных метров, что по своим размерам сопоставимо с площадью двух футбольный полей.