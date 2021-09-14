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Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЗВО уничтожили важнейшие объекты «противника» на полигоне Мулино

Кира Тило
03:24 14.09.2021
В ходе учений «Запад-2021» объекты условного противника уничтожили с помощью оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЗВО уничтожили важнейшие объекты «противника» на полигоне Мулино
© Фото: Минобороны РФ
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Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» одного из ракетных соединений Западного военного округа со стартовых позиций, находящихся на удалении 50 километров от полигона Мулино, нанесли групповой ракетный удар по командному пункту и другим критически важным объектам условного противника в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021».

В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-М». Удар по выявленным целям наносился как квазибаллистическими, так и крылатыми ракетами.

Технические характеристики ОТРК «Искандер-М» позволяют наносить ракетные удары на дальностях от 50 до 500 километров с отклонением от точки наведения не более десяти метров. Скорость полета ракеты составляет около 2000 метров в секунду.

Площадь поражения боевой частью одной ракеты комплекса «Искандер-М» составляет 25000 квадратных метров, что по своим размерам сопоставимо с площадью двух футбольный полей.

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