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Экипаж российского корабля показал лучший результат на пятом этапе «Кубка моря» в Иране

Анна Берестовая
05:04 01.09.2021
Российская команда идет на второй позиции в общем конкурсном зачете.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» показал лучший результат при прохождении пятого этапа конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года в иранском порту Энзели.

Российские моряки быстрее и точнее всех поразили морскую мишень из шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-306. Зафиксированный результат выполнения упражнения составил 14 минут 29 секунд. При осмотре мишени были отмечены множественные попадания (около 10).

Остальные участники от военно-морских сил Ирана, Азербайджана и Казахстана выполнили упражнение медленнее и с меньшей точностью. Экипаж иранского корабля попал в цель только один раз, а азербайджанские артиллеристы поразили мишень четырьмя снарядами.

Морякам из Казахстана вообще не повезло со стрельбой, но по скорости они опередили коллег из Ирана, которые заняли третье место на этом этапе конкурса, сохранив лидерство в общем зачете. Российская команда по-прежнему идет второй.

Далее в день, определяемый в зависимости от погоды, должен состояться заключительный этап «Кубка моря» - стрельба по воздушной цели, которая также выполняется малокалиберной зенитной артиллерией. В качестве мишени используется аэростат, наведение оружия по которому возможно только с помощью оптических прицелов без применения радиолокационного вооружения.

В случае ухудшения гидрометеорологических условий выполнение последнего боевого упражнения может быть перенесено на 2 сентября – единственный резервный день. В пятницу на причале морского порта Энзели состоится награждение участников и закрытие конкурса «Кубок моря», который впервые состоялся в Исламской Республике Иран.

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