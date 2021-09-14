Военные создали единую систему управления ПВО в рамках учений «Запад-2021»

В рамках совместных стратегических учений «Запад-2021» создана единая система противовоздушной обороны, которая включает в себя все силы и средства для разведки, отражения ударов средств воздушного нападения противника, прикрытия группировок войск и, самое важное - управления всеми средствами из единого центра.

Для организации управления силами и средствами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления. Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в реальном масштабе времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение в автоматизированном режиме.

На учениях «Запад-2021» вопросы ведения радиолокационной разведки, обнаружения и уничтожения воздушного противника, управления, взаимодействия и обеспечения будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах радиолокационным средствам.

Ранее на боевое дежурство по ПВО в новом позиционном районе на полигоне Ашулук заступили боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций радиотехнических войск различного диапазона действия.