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Военные создали единую систему управления ПВО в рамках учений «Запад-2021»

Анна Берестовая
05:00 14.09.2021
В рамках ССУ «Запад-2021» создана единая система управления дежурных по ПВО сил.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках совместных стратегических учений «Запад-2021» создана единая система противовоздушной обороны, которая включает в себя все силы и средства для разведки, отражения ударов средств воздушного нападения противника, прикрытия группировок войск и, самое важное - управления всеми средствами из единого центра.

Для организации управления силами и средствами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления. Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в реальном масштабе времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение в автоматизированном режиме.

На учениях «Запад-2021» вопросы ведения радиолокационной разведки, обнаружения и уничтожения воздушного противника, управления, взаимодействия и обеспечения будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах радиолокационным средствам.

Ранее на боевое дежурство по ПВО в новом позиционном районе на полигоне Ашулук заступили боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций радиотехнических войск различного диапазона действия.

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