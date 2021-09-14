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ВДВ впервые провели десантирование парашютно-десантного батальона на БМД-4М в полном составе

Кира Тило
02:15 14.09.2021
Совместно с российскими десантниками боевую задачу выполняли 20 десантников из Индии.
ВДВ впервые провели десантирование парашютно-десантного батальона на БМД-4М в полном составе
© Фото: Минобороны РФ
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В целях воспрещения подхода и развертывания резервов условного противника и содействия наступающим войскам в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» командованием коалиционной группировки было принято решение о применении оперативно-тактического воздушного десанта.

В составе оперативно-тактического десанта ВДВ во взаимодействии с военно-транспортной авиацией впервые осуществлено десантирование парашютным способом парашютно-десантного батальона на новейших боевых машинах десанта БМД-4М парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в полном составе.

Десантирование производилось из 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России одновременно на две площадки приземления, на минимальных боковых интервалах между самолетами с разносом по высотам от 800 до 1100 метров под прикрытием многофункциональных истребителей Су-35С на площадку приземления «Житово» в Рязанской области.

Совместно с российскими десантниками боевую задачу выполняли 20 десантников из Индии, которые десантировались на своих парашютных системах в боевых порядках российского батальона ВДВ.

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Республики Индия и более 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

Высадка и действия подразделений тактического воздушного десанта позволили войскам коалиционной группировки войск достичь высоких темпов наступления, воспретить маневр резервам, нарушить систему управления войсками и оружием, работу тыла условного противника.

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