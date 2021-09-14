Ревакцинация российских миротворцев от COVID-19 первым компонентом «Спутника V» завершена в Карабахе

Около 300 военнослужащих российского миротворческого контингента завершили плановую ревакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в Нагорном Карабахе.

Ревакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводилась в течении недели специалистами медицинского отряда специального назначении.

«На сегодняшний день завершена ревакцинация военнослужащих против новой коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины „Гам-КОВИД-Вак“. Всего провакцинировано 296 военнослужащих, это те военнослужащие, которые получили полгода назад полный курс вакцинации против COVID-19. Поствакцинальных осложнений не выявлено. Второй компонент вакцины будет вводиться через 21 день», - рассказал начальник санитарно-эпидемиологического отделения российского миротворческого контингента Максим Литвинов.

Перед введением отечественной вакцины «Спутник V» военнослужащие проходили ПЦР тестирование, медицинский осмотр, а также им доводились все противопоказания и рекомендации, связанные с введением повторного ввода первого и второго компонентов.

В первую очередь ревакцинацию проходили медицинские работники, командный состав и дежурные подразделения, затем остальные военнослужащие.

Ревакцинации подлежали только те военнослужащие, у которых не было противопоказаний. Плановая ревакцинация военнослужащих проводится в целях поддержания ими выполнения задач миротворческой миссии.