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Число преступлений растет: как предлагают бороться с педофилами в России

Анна Берестовая
Елена Сивонен
23:41 14.09.2021
В Госдуме РФ думают над ужесточением уголовной ответственности для педофилов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После страшной трагедии, когда жестокое убийство девятилетней девочки в Саратове всколыхнуло всю страну, прошло два года. Но мама Лизы до сих пор не может сдержать слез. С болью в сердце она просматривает рисунки и открытки от дочери.

«Каждый день - это испытание, по-другому не назовешь. Невозможно. Как с этим жить родителям дальше. До какого момента родители могут водить своих детей за руку - до какого?» - вопрошает женщина.

На видео в телефоне Тани Муравьевой ее сестра еще жива. Она пропала в конце июня в Тюмени, а нашли ее через полтора месяца - со следами изнасилования и удушения.

«Все время, когда смотрю на ее фотографию, у меня наворачиваются слезы и хочется, чтобы этот человек понес самое жестокое наказание, которое есть», - призналась сестра Насти Муравьевой.

Случаев нападения и похищения несовершеннолетних по стране все больше. По запросу «Звезды» генеральная прокуратура собрала статистику по росту преступлений такого характера. За последние шесть месяцев их стало больше почти на 14 %. В прокуратуре отметили, что рост числа преступлений устойчивый и наблюдается последние несколько лет.

Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова называет еще более страшные цифры.

«Если брать последние восемь лет, то это 70%. При этом, 21% из всех таких преступлений совершают ближайшие родственники детей», - указала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Неделю назад в Кемеровской области жертвами педофила и убийцы стали две десятилетние девочки. Чудом избежать трагедии удалось в Московской области. Мужчину, который схватил школьницу и начал душить, увидела жительница соседнего дома. Она спугнула нападавшего. Его уже задержали.

На фоне участившихся случаев нападений на детей снова развернулась дискуссия о том, как защитить их от маньяков. Эксперты спорят, возвращать ли смертную казнь, применять ли механизм принудительной химической кастрации. Согласны в одном: педофилия – это болезнь, которую нельзя вылечить. Только купировать на время.

«Надо изолировать от общества однозначно. Потому что мы не знаем, в какой момент у него появится активность в этой части и он совершит преступление в отношении детей», - обозначил ученый-криминалист, доктор юридических наук Анатолий Кустов.

Еще одна из предлагаемых мер – введение электронных браслетов для тех, кто вышел из мест лишения свободы после преступления сексуального характера в отношение детей. Ведь с помощью так называемых GPS-трекеров все передвижения педофилов можно будет отслеживать.

«Предложение... браслет с GPS ГЛОНАСС-маяком, действующим круглосуточно. И единый центр по России, который отслеживает этих людей. И те люди, которые не хотели бы более садиться в тюрьму, 500 раз подумают, прежде чем совершить правонарушение», - выразил свое мнение руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Прошлым летом, когда детские лагеря из-за ситуации с COVID-19 не работали, произошел всплеск преступлений против несовершеннолетних.

«Когда мы говорим об организованном досуге, мы говорим о безопасности ребенка. По нашей статистике дети, которые предоставлены сами себе, чаще становятся жертвами преступлений», - объяснила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Контроль должен быть и со стороны взрослых. В том числе, за виртуальной жизнью детей в соцсетях, где они легко могут стать жертвами педофилов.

Именно через соцсети свою жертву нашел один из жителей Гатчины. Десятилетнюю девочку он пригласил к себе домой в гости. Полицейские буквально вырвали ее из рук маньяка. Благодаря оперативным действиям, причинить ребенку вред мужчина, к счастью, не успел. Сейчас он задержан.

Законодатели предлагают ужесточить уголовную ответственность за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. В частности, попросту не выпускать таких преступников из тюрьмы. Такое предложение уже внесено в Госдуму и будет рассмотрено во время осенней сессии.

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