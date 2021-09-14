Морпехи Балтфлота выполнили артиллерийские стрельбы из самоходных установок на учениях «Запад-2021»
С помощью артиллерийских установок «Нона» с закрытой огневой позиции подразделения выполнили стрельбы по десантному отряду условного противника.
© Фото: Минобороны РФ
В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Хмелевка в Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы из самоходных артиллерийских установок «Нона».
Военнослужащие артиллерийского подразделения с закрытой огневой позиции поразили отряд десанта условного противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Далее морские пехотинцы отработали действия в наступлении, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.
В учении приняли участие около 200 военнослужащих артиллерийских подразделений морской пехоты и около 20 единиц военной и специальной техники.