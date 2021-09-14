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Сирийский военнослужащий получил ранение во время обстрела в Алеппо

Елизавета Потейчук
22:44 14.09.2021
В провинции Алеппо сирийский военный был ранен во время минометного обстрела позиций правительственных войск.
Сирийский военнослужащий получил ранение во время обстрела в Алеппо
© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Один сирийский военнослужащий получил ранение в результате минометного обстрела позиций правительственных войск в районе населенного пункта Бала провинции Алеппо. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и отказаться от вооруженных конфликтов. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Сейчас в провинции Деръа продолжаются мероприятия по стабилизации военной обстановки. За прошедшие сутки 211 человек урегулировали свой статус, 59 единиц оружия сдано при активной помощи Центра по примирению враждующих сторон. В населенном пункте Эль-Ядуда организован патруль подразделениями российской военной полиции.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано 28 обстрелов со стороны позиций «Джабхат Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 19 обстрелов). В провинции Идлиб зафиксировано 14 обстрелов, в Латакии – 6 обстрелов, в провинции Хама – 4 обстрела, в Алеппо – 4 обстрела.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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