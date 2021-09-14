Армия Более 300 бойцов ВДВ десантировались в Белоруссии в рамках учений «Запад-2021» Валентина Пескова В десантировании было задействовано более 20 самолетов ВТА Ил-76, экипажи перевезли более 300 человек личного состава и около 40 единиц военной техники. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили масштабное десантирование личного состава и военной техники подразделений Воздушно-десантных войск на неподготовленную площадку приземления в Республике Беларусь. © Минобороны РФ Особенность десантирования заключается в том, что в нем принимают участие экипажи двух полков ВТА - Оренбургского и Псковского. После взлета с военного аэродрома экипажи перестраиваются в боевой порядок для дальнейшего десантирования подразделений ВДВ в Белоруссию. © Минобороны РФ В маневре принимали участие более 20 самолетов ВТА Ил-76. Экипажи выполнили десантирование более 300 человек личного состава и около 40 единиц военной техники в боевых порядках на 30 секундном интервале с высоты 600 м на скорости 300 км/ч. Далее, как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, на аэродроме «Кресты» в Пскове была проведена подготовка экипажей и десанта и выполнена погрузка личного состава и военной техники подразделений ВДВ. © Минобороны РФ Это самое масштабное десантирование за весь период совместных стратегических учений «Запад-2021» с применением самолетов ВТА. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика