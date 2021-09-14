Десантники из РФ и Белоруссии остановили наступление «противника» в рамках учений «Запад-2021»

Десантники из России и Белоруссии доставили 39 единиц техники и порядка 400 бойцов сводного батальона на площадку приземления на полигоне Брестский в Республике Беларусь, совершив практическое десантирование парашютным способом из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021».

После захвата площадки приземления подразделения закрепились на назначенном командованием рубеже обороны.

В ходе выполнения задачи по применению тактического воздушного десанта батальон Псковского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск России, осуществив перелет с аэродрома взлета «Кресты» на расстояние более 1 тысячи километров, десантировался с высоты 600 метров с использованием парашютных систем Д-10.

Военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь совершили загрузку на аэродроме «Мачулищи» под Минском и встали в боевой строй самолетов ВТА на подлете к точке выброски. Подразделения белорусских десантников высадились в назначений точке приземления, применив парашюты Д-6. Покидание воздушного судна корабельными командами десантников осуществлялось с интервалом в одну минуту.

Действиями тактического воздушного десанта были заблокированы три моста через водную преграду. Это не позволило условному противнику помешать действиям российских войск и обеспечить развертывание мотострелковых подразделений в интересах применения основной российско-белорусской группировки войск на полигоне.