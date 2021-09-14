Войска Северного флота провели операцию по разгрому «противника» в рамках учений в Арктике

Соединения армейского корпуса Северного флота провели наступательную операцию по разгрому «противника» в Кольском Заполярье в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации.

Под общим руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева были разыграны практические действия на военных полигонах в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области и на полуостровах Средний и Рыбачий. В них было одновременно задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе «арктические» танки Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, гусеничные бронетранспортеры и вездеходы. Бомбардировщики Су-24 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, нанесшие бомбо-штурмовой удар по позициям условного противника, оказали войскам поддержку с воздуха.

В ходе учебной наступательной операции были отработаны задачи по окружению и уничтожению сухопутных группировок и морского десанта условного противника в арктической зоне с применением современных средств огневого поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки. Особое внимание было уделено слаженности совместных действий ударных подразделений армейского корпуса Северного флота с авиацией и другими силами боевого обеспечения.

Переход в наступление сухопутных и береговых войск флота стал завершающим этапом практической части учения с арктической экспедиционной группировкой, которое непрерывно продолжается на заполярных военных полигонах в течение нескольких суток. Ранее мотострелки флота отработали ведение позиционной и маневренной обороны в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области, а также оборону побережья полуострова Средний от высадки морского десанта.