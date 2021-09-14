Иностранные военные атташе понаблюдали за учениями РФ и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский

Военные атташе из разных иностранных государств получили возможность понаблюдать за совместными действиями подразделений 1 танковой армии, Воздушно-десантных войск ВС РФ, региональной группировки войск Западного оперативного командования и Сил специальных операций ВС Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский. Практический розыгрыш действий войск состоялся в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил двух стран «Запад-2021».

За действиями подразделений наблюдали аккредитованные в Белоруссии представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, из которых семь являются членами блока НАТО. А также представители государств-членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ и делегации международного Комитета Красного Креста.

В ходе розыгрыша практических действий подразделения ВС Белоруссии вели бой с передовыми отрядами «противника» и нанесли потери условному неприятелю, выиграв время для подготовки обороны на последующих рубежах. Затем совместная группировка артиллерии в составе дивизионов самоходных артиллерийских установок «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и артиллерии ВДВ уничтожила артиллерийские и минометные батареи, живую силу, огневые средства условного противника и его пункты управления.

Сначала участвующие в маневрах войска навязали подразделениям «противника» ближний огневой бой. Затем отражение удара воздушных средств «неприятеля» осуществлялось последовательно, в общей системе ПВО, а также смешанной тактической группы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе подразделений ПВО, РЭБ и РХБЗ.

Прикрытие обороняющихся подразделений авиация осуществила из положения дежурства в воздухе в составе вертолетов Ми-24 ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ, отметили в пресс-службе Минобороны РФ. Для обнаружения и подавления системы ПВО условного противника была задействована группа в составе четырех самолетов Су-34 ВКС России. Эскадрилья уничтожила средства ПВО «противника» на стартовых позициях, нанеся огневое поражение осколочно-фугасными бомбами.

Отразив атаку нападающих «вражеских сил», воинские части 1 танковой армии и подразделения вооруженных сил Белоруссии перешли в атаку сами. В контрударе участвовали танковые и мотострелковые подразделения, в том числе, новейшие танки, состоящие на вооружении войск союзного государства - Т-72Б3, Т-80У. Им помогали ракетные войска и артиллерия, подразделения ПВО, оперативно-тактическая и армейская авиация. Стремительными действиями они нанесли максимальное поражение условному противнику и восстановили первоначальное положение войск.