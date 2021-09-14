В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что требовать прививочные паспорта у граждан во время путешествий дискриминационно. При этом со временем данное условие все-таки могут ввести. Сообщение организации цитирует РИА Новости.

Ранее вирусолог прокомментировал заявление эксперта ВОЗ о выходе на плато по коронавирусу в мире. По заявлению Марии Ван Керкхове, каждый день в мире регистрируется до 4,5 миллиона новых случаев COVID-19 и до 78 тысяч смертей.