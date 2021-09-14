В правительстве РФ назвали профессии, представители которых имеют право на досрочную пенсию

В трудовой стаж, который дает право работнику на досрочную пенсию, с 1 января 2022 года будут включать периоды профобучения и дополнительного профобразования. Документ об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Работник сможет претендовать на досрочную пенсию, если в период, когда он находился на курсах повышения квалификации, за ним сохранялось рабочее место и зарплата, а работодатель уплачивал за него взносы на обязательное пенсионное страхование во время учебы, говорится в документе.

Право выхода на пенсию досрочно имеют учителя, врачи, оперные певцы, а также артисты балета и цирка. Минимальный трудовой стаж для представителей перечисленных профессий составляет 25-30 лет.

Также на пенсию могут досрочно выйти лица предпенсионного возраста, которые официально признаны безработными. Это может произойти в связи с ликвидацией организации, сокращением численности ее штата или отсутствием у россиян возможности трудоустройства. К этой же льготной категории относятся жители Крайнего Севера и приравненных к нему профессий.

Выйти раньше общепринятых сроков на заслуженный отдых имеют также право работники локомотивных бригад, трактористы в сельском хозяйстве, мастера на лесозаготовках, геологи, водители пассажирских автобусов и другие лица при наличии у них необходимого стажа.