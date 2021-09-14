«Дул ветер, шпиль шатался»: 20 руферов забрались на звезду главного здания МГУ

Около 20 человек забрались на звезду главного здания МГУ. Об этом сообщил один из руферов Алексей на своей странице в Instagram. Молодым людям удалось пройти мимо охраны и подняться на шпиль, где они провели около двух часов. На сам подъем потребовалось около часа.



«Честно говорю, было страшновато. Дул ветер, шпиль шатался, точек опоры не было», - рассказал Алексей.

По его словам, они провели время, снимая видео, делая снимки и любуясь Москвой, затем начали спускаться. На спуске руферов ждала полиция, которая спустила молодых людей и доставила в отделение полиции в самом здании МГУ, где они написали объяснительные. По словам руфера, протоколов составлять не стали и отпустили домой.