Армия Путин отметил уникальность ВС РФ по многим направлениям вооружений Тимур Шерзад Президент подчеркнул, что современное оружие должно находиться в хороших руках, и военнослужащие должны чувствовать заботу со стороны государства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президент России Владимир Путин отметил уникальность Вооруженных сил РФ по многим направлениям вооружений. «Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень много для оснащения армии современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям - весь мир это хорошо знает - является уникальной. Она должна находиться в надежных руках, люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства», - отметил Путин. Он добавил, что Минобороны очень много делает по этому направлению в последние годы, и выразил надежду, что такая работа будет продолжена и в будущем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика