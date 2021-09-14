Путин отметил успех Минобороны РФ в решении социальных вопросов

Во время совещания с кабмином, президент России Владимир Путин отметил, что Министерство обороны страны успешно решает все возникающие социальные вопросы. Он отметил заслуги, обращаясь к главе ведомства Сергею Шойгу.

«Я знаю, что Министерство обороны и вы всегда уделяете большое внимание социальным вопросам, социальной поддержке военнослужащих и членов их семей. Очень многое сделано для обеспечения их жильем - и постоянным, и служебным», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что вопросы решаются оперативно, но обратил внимание Шойгу на то, что эту работу необходимо продолжать не сбавляя темпов.