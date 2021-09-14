Армия Шойгу заявил, что единовременные выплаты военнослужащим по 15 000 рублей завершены Тимур Шерзад Министр добавил, что, помимо этого, единовременно выплачено по 10 тысяч рублей всем пенсионерам Минобороны. Эти выплаты также завершены. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Сергей Шойгу заявил, что единовременные выплаты военнослужащим по 15 000 рублей завершены. «Произведена единовременная выплата всем военнослужащим 15 тысяч рублей всем военнослужащим Вооруженных сил, в том числе, курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», - доложил Шойгу президенту России Владимиру Путину. Министр добавил, что, помимо этого, единовременно выплачено по 10 тысяч рублей всем пенсионерам Минобороны. Эти выплаты также завершены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика