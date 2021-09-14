Шойгу заявил, что единовременные выплаты военнослужащим по 15 000 рублей завершены
Министр добавил, что, помимо этого, единовременно выплачено по 10 тысяч рублей всем пенсионерам Минобороны. Эти выплаты также завершены.
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Сергей Шойгу заявил, что единовременные выплаты военнослужащим по 15 000 рублей завершены.
«Произведена единовременная выплата всем военнослужащим 15 тысяч рублей всем военнослужащим Вооруженных сил, в том числе, курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», - доложил Шойгу президенту России Владимиру Путину.
Министр добавил, что, помимо этого, единовременно выплачено по 10 тысяч рублей всем пенсионерам Минобороны. Эти выплаты также завершены.