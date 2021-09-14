Авиация нанесла массированный удар по «противнику» на полигоне Мулино в рамках учений «Запад-2021»

В ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в целях завоевания огневого превосходства и поражения критически важных объектов условного противника и его резервов штурмовая, оперативно-тактическая и дальняя авиация коалиционной группировки войск нанесла по «противнику» массированный авиационный удар.

В массированном авиационном ударе с применением разведывательно-ударных комплексов оперативно-тактической и дальней авиации принимали участие свыше 60 единиц авиационной техники, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, 12 штурмовиков Су-25, 16 многофункциональных истребителей Су-30, шесть истребителей Су-35, 16 фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также шесть самолетов дальней авиации Ту-22М3.

После проведения доразведки объектов удара самолетами-разведчиками Су-24МР, истребительное прикрытие действий штурмовой и оперативно-тактической авиации способом расчистки воздушного пространства ведением высокоманевренных воздушных боев осуществили многофункциональные истребители Су-35С, вступившие в маневренный воздушный бой с прорвавшимися самолетами «противника».

Уничтожение средств ПВО условного противника на стартовых позициях огневым поражением 48 осколочно-фугасными бомбами обеспечила эскадрилья модернизированных самолетов Су-25СМ3, оснащенных системой навигации ГЛОНАСС и новейшей системой электронно-оптического наведения СОЛТ-25, позволяющей летчику обнаруживать и отслеживать наземные теплоконтрастные цели днем и ночью на расстоянии нескольких километров. С применением новых систем электронно-оптического наведения точность попадания неуправляемых авиационных бомб, сброшенных навигационным способом бомбометания, приблизилась к параметрам для высокоточного оружия.

Действуя в ударном эшелоне, четыре звена многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили критически важные объекты и колонны бронетехники условного противника 24 осколочно-фугасными авиационными бомбами калибром 500 кг с применением бортового комплекса обороны.

Боевое применение авиации выполнялось с высот от 600 до 1200 метров в составе пар и звеньев. Вылеты авиации осуществлялись с военных аэродромов, расположенных в Липецкой, Воронежской, Калужской, Саратовской и Тамбовской областях.

Во время выполнения полетных заданий авиационные экипажи применяли осколочно-фугасные авиационные бомбы, уничтожив цели, обозначающие критически важные объекты условного противника, включая системы управления, комплексы ПВО, стоянки техники. Истребительное прикрытие действий ударной авиации обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Западного военного округа.

После выполнения боевого применения авиационных средств поражения в ходе розыгрыша практических действий основного этапа ССУ «Запад-2021» экипажи самолетов оперативно-тактической и дальней авиации вернулись на оперативные аэродромы.