Российские и казахстанские десантники отработали штурм в городских условиях на учениях «Запад-2021»

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По замыслу учения, тактический воздушный десант в составе подразделений российских и казахстанских десантников, продолжая выполнение боевой задачи в тылу условного противника, скрытно выдвинулся к объектам захвата, активно используя подземные коммуникации и плотную городскую застройку.

Десантники, используя высокую мобильность специальных транспортных средств «Сармат», осуществили обход противника и нанесли ему огневое поражение при поддержке ударных боевых вертолетов армейской авиации.

Штурмовые группы, ворвавшись в здания, действуя смело и дерзко, захватили лестничные пролеты, площадки и закрепились на них, очищая от условного противника прилегающие помещения. Приданные инженерно-штурмовые подразделения проделали проходы в стенах и межэтажных перекрытиях, разминировали захваченный объект и подготовили его к подрыву.