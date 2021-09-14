Российские и казахстанские десантники отработали штурм в городских условиях на учениях «Запад-2021»
Десантники из России и Казахстана отработали совместные штурмовые действия в городских условиях в рамках основного этапа ССУ «Запад-2021».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Подразделения Воздушно-десантных войск России и десантно-штурмовых войск Республики Казахстан отработали тактику ведения совместных штурмовых действий в городских условиях в ходе основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино.
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