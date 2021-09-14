Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российские и казахстанские десантники отработали штурм в городских условиях на учениях «Запад-2021»

Кира Тило
01:51 14.09.2021
Десантники из России и Казахстана отработали совместные штурмовые действия в городских условиях в рамках основного этапа ССУ «Запад-2021».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Подразделения Воздушно-десантных войск России и десантно-штурмовых войск Республики Казахстан отработали тактику ведения совместных штурмовых действий в городских условиях в ходе основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино.

© Минобороны РФ

По замыслу учения, тактический воздушный десант в составе подразделений российских и казахстанских десантников, продолжая выполнение боевой задачи в тылу условного противника, скрытно выдвинулся к объектам захвата, активно используя подземные коммуникации и плотную городскую застройку.

Десантники, используя высокую мобильность специальных транспортных средств «Сармат», осуществили обход противника и нанесли ему огневое поражение при поддержке ударных боевых вертолетов армейской авиации.

Штурмовые группы, ворвавшись в здания, действуя смело и дерзко, захватили лестничные пролеты, площадки и закрепились на них, очищая от условного противника прилегающие помещения. Приданные инженерно-штурмовые подразделения проделали проходы в стенах и межэтажных перекрытиях, разминировали захваченный объект и подготовили его к подрыву.

© Минобороны РФ

В течение всего времени выполнения учебно-боевой задачи, действия тактического воздушного десанта поддерживала батарея 122 мм гаубиц Д-30, доставленная в район выполнения боевой задачи вертолетами армейской авиации на внешней подвеске.

Всего в эпизоде основного этапа учения «бой в городе» было задействовано более 300 десантников из России и Казахстана, 10 вертолетов армейской авиации, батареи 122-мм гаубиц Д-30 и 82-мм минометов «Поднос», а также 2 расчета противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и 4 единицы легких специальных транспортных средств «Сармат-2».

© Минобороны РФ
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:51 Армия
Видео
Российские и казахстанские десантники отработали штурм в городских условиях на учениях «Запад-2021»
00:53 В стране и мире
Видео
СК опубликовал видео с задержанным Александром Мавриди
00:28 В стране и мире
Видео
Местная жительница назвала причину собрания у общежития мигрантов в Бужаниново
22:45 В стране и мире
Видео
Задержан пятый заключенный, сбежавший из-под стражи в Истре
19:39 В стране и мире
Видео
Самолет Як-12 упал в Белгородской области
Популярное
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.