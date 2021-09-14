Центральный военный госпиталь Вишневского представил новые способы лечения COVID-19

Гелиево-кислородные смеси, которые используют для профилактики кессонной болезни у водолазов, теперь применяют и для лечения коронавируса.

Инновационные разработки представили в Центральном военном госпитале имени Вишневского. Также специалисты рассказали о новейших аппаратах ингаляции ксеноном - их используют для реабилитации переболевших.

Помимо этого активно применяется оксид азота - этот газ препятствует размножению вирусов и позволяет не допустить больного до аппарата ИВЛ. В одном из корпусов госпиталя расположена уникальная гибридная операционная - в ней одному пациенту одновременно могут делать операции на трех-четырех зонах.