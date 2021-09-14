В Челябинской области столкнулись 19 машин
По предварительной информации, причиной массового столкновения стало разлитие гудрона дорожными рабочими.
© Видео: Сергей Сафин, ЧП Златоуст, ВКонтакте © Фото: Сергей Сафин, ЧП Златоуст, ВКонтакте
В городе Златоуст Челябинской области сегодня, 14 сентября, произошло массовое столкновение 19 автомобилей на железнодорожном перегоне.
Кадрами случившегося в социальных сетях начали делиться очевидцы. На месте аварии образовалась большая пробка. В настоящий момент перегон закрыт.
Согласно предварительной информации, массовое ДТП произошло из-за разлитого дорожными рабочими гудрона - автомобили начали скользить, что и стало причиной столкновений.