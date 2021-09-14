Авиация ВКС проверила бдительность сил ПВО Западного военного округа

Авиация ВКС России проверила бдительность сил ПВО Западного военного округа. Полеты выполнялись в рамках совместных стратегических учений «Запад-2021».

Более 50 единиц авиатехники, включая истребители Су-35С и МиГ-31, транспортные самолеты Ан-26, самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8 и Ка-52, были подняты в воздух.

Их задачей было преодоление зон дежурства сил ПВО, по возможности незамеченными радиолокационными станциями. Самолеты заходили с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Системы опознавания были выключены, и экипажи шли на предельно малых высотах. Также использовались плотные строевые порядки и радиопомехи.

Боевые расчеты радиотехнических войск ЗВО отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу координат полета целей на командный пункт соединений ПВО.