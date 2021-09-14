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В Тюмени состоялось первое заседание о лишении родительских прав семьи Муравьевых

Алена Миронова
11:23 14.09.2021
Мать и отец погибшей в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой не явились в зал судебного заседания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Наталья Горшкова, РИА Новости
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Сегодня, 14 сентября, в Тюмени состоялось первое заседание о лишении родительских прав семьи Муравьевых. 

Мать и отец погибшей в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой не пришли в зал судебного заседания Ленинского районного суда. 

С иском в суд обратился отдел по опеке, попечительству и охране прав детства Тюмени и Тюменского района с просьбой лишить родительских прав Муравьевых в отношении двух несовершеннолетних детей: девятилетнего брата - двойняшки Насти, а также пятнадцатилетней старшей сестры.

Как отметила адвокат семьи Муравьевых, Мария Козырь, дети в настоящий момент остаются в центре «Семья» до решения суда.

«Морально и эмоционально им (детям. - Прим. ред.) там плохо. Они хотят в семью, в свою родную семью», - отметила адвокат.

Следующее судебное заседание пройдет 28 октября.

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