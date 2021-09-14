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Более 20 грузовиков застряло в снежном плену на Чукотке

Светлана Иванова
10:22 14.09.2021
На перевальных участках дороги Певек-Билибино образовались значительные снежные заносы, которые пока не удается расчистить.
© Видео: Empire, YouTube © Фото: prom_chukotka instagram
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Чукотку засыпало снегом. Из-за обильных осадков с понедельника, 13 сентября, приостановлено движение автотранспортных средств по маршруту Певек-Билибино. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента промышленной политики.

В ведомстве уточнили, что на перевальных участках дороги образовались значительные снежные заносы, которые пока не удается расчистить. В результате на трассе застряло более 20 грузовых машин. Автомобили находятся в 240 км от города Певека.

В департаменте подчеркнули, что с водителями авто поддерживается спутниковая связь, всего на расчистку дороги потребуется еще сутки, добавили там.

В соцсетях также распространяются видеозаписи засыпанной снегом местности. Жители региона приветствуют зиму, считая, что выпавший снег уже не растает в этом сезоне.

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