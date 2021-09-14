Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Схватку с течением 500-метровой Оки выиграли российские военные инженеры под Муромом

Тимур Шерзад
Олег Лавров
11:03 14.09.2021
Учения инженерных войск традиционно самые массовые. Чтобы справиться с поставленной задачей, привлечено более 1 200 человек и почти 300 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Проверку в полевых условиях прошли звенья нового понтонно-мостового парка. Он недавно поступил в армию России. Учения инженерных войск в рамках совместных стратегических маневров «Запад-2021» проходят под Муромом. Чтобы справиться с поставленной задачей, были задействованы более 1 200 человек и почти 300 единиц техники. Масштаб оценил Олег Лавров.

Дым стирает линию горизонта, автоматные очереди, раздающиеся со всех сторон и вовсе дезориентируют. Инженеры в условиях максимально приближенных к боевым действиям форсируют реку шириной почти 500 метров. Учения «Запад-2021» для понтонно-переправочных подразделений проходят под Муромом.

«После того как десант перебрался на другую сторону Оки, в воду зашли груженые плавающие гусеничные транспортеры. Сложность здесь заключается в том, что за последний месяц Ока обмелела примерно на метр. Они идут параллельно на гусеницах и на винтах», - прокомментировал корреспондент.

Попав на одних винтах на мель 25-тонный транспортер, просто, встанет как вкопанный. Вот и приходится механикам-водителям идти на ощупь в мутной воде.

Успешно перебросив живую силу и технику реку форсируют паромно-мостовые машины. Одна способна перебросить танк. И это не предел.

«Четыре паромно-мостовые машины собрались в один цельный участок грузоподъемностью в 170 тонн, что позволяет переправить целый мотострелковый взвод и три единицы техники», - отметил корреспондент.

Начинается самая сложная часть. Больше сотни звеньев понтонного парка синхронно сбрасывают в воду.

Инженеры начинают соединять их в паромы. В схватку с течением вступают водители буксирно-моторных катеров. Они идут на пределе. Такие махины с техникой и личном составом надо не просто переправить на другой берег, а попасть точно в створ.

«На заключительном этапе учений инженеры навели через Оку двухпутную переправу, фактически это дорога, по которой техника может идти одновременно в оба направления. Пропускная способность этого понтонного моста увеличена вдвое», - заметил корреспондент. 

Учения инженерных войск традиционно самые массовые. Чтобы справиться с поставленной задачей, было привлечено более 1 200 человек и почти 300 единиц техники.

«Сегодня мы указанную задачу выполнили с двукратным превышением нормативных показателей», - подчеркнул командующий учениями понтонно-переправочных подразделений Роман Брикульский. 

Переправу наводили звеньями нового понтонно-мостового парка, недавно поступившего в армию России. Постепенно перевооружение произойдет во всех бригадах инженерных войск. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:56 В стране и мире
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
21:54 В стране и мире
Видео
Актеров для фильма «Небо» готовили Силы специальных операций
10:07 В стране и мире
Видео
Пойманный Мавриди рассказал следователям, где скрывался
07:00 Армия
Видео
Морпехи и боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Балтфлота от «диверсантов»
05:59 В стране и мире
Видео
Кровля бокса авторазборки полыхает в Красноярске
Популярное
Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на учениях «Запад-2021»
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.