Схватку с течением 500-метровой Оки выиграли российские военные инженеры под Муромом

Проверку в полевых условиях прошли звенья нового понтонно-мостового парка. Он недавно поступил в армию России. Учения инженерных войск в рамках совместных стратегических маневров «Запад-2021» проходят под Муромом. Чтобы справиться с поставленной задачей, были задействованы более 1 200 человек и почти 300 единиц техники. Масштаб оценил Олег Лавров.

Дым стирает линию горизонта, автоматные очереди, раздающиеся со всех сторон и вовсе дезориентируют. Инженеры в условиях максимально приближенных к боевым действиям форсируют реку шириной почти 500 метров. Учения «Запад-2021» для понтонно-переправочных подразделений проходят под Муромом.

«После того как десант перебрался на другую сторону Оки, в воду зашли груженые плавающие гусеничные транспортеры. Сложность здесь заключается в том, что за последний месяц Ока обмелела примерно на метр. Они идут параллельно на гусеницах и на винтах», - прокомментировал корреспондент.

Попав на одних винтах на мель 25-тонный транспортер, просто, встанет как вкопанный. Вот и приходится механикам-водителям идти на ощупь в мутной воде.

Успешно перебросив живую силу и технику реку форсируют паромно-мостовые машины. Одна способна перебросить танк. И это не предел.

«Четыре паромно-мостовые машины собрались в один цельный участок грузоподъемностью в 170 тонн, что позволяет переправить целый мотострелковый взвод и три единицы техники», - отметил корреспондент.

Начинается самая сложная часть. Больше сотни звеньев понтонного парка синхронно сбрасывают в воду.

Инженеры начинают соединять их в паромы. В схватку с течением вступают водители буксирно-моторных катеров. Они идут на пределе. Такие махины с техникой и личном составом надо не просто переправить на другой берег, а попасть точно в створ.

«На заключительном этапе учений инженеры навели через Оку двухпутную переправу, фактически это дорога, по которой техника может идти одновременно в оба направления. Пропускная способность этого понтонного моста увеличена вдвое», - заметил корреспондент.

Учения инженерных войск традиционно самые массовые. Чтобы справиться с поставленной задачей, было привлечено более 1 200 человек и почти 300 единиц техники.

«Сегодня мы указанную задачу выполнили с двукратным превышением нормативных показателей», - подчеркнул командующий учениями понтонно-переправочных подразделений Роман Брикульский.

Переправу наводили звеньями нового понтонно-мостового парка, недавно поступившего в армию России. Постепенно перевооружение произойдет во всех бригадах инженерных войск.