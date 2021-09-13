Гвердцители назвала творчество Розенбаума «ворвавшимся в жизнь навсегда» явлением

Известная грузинская и российская певица, пианистка и композитор Тамара Гвердцители рассказала «Звезде» о своем знакомстве с творчеством Александра Розенбаума и с самим музыкантом в связи с его семидесятилетним юбилеем. Как призналась артистка, произведения Розенбаума зацепили ее с самых первых прослушиваний.

«Я запись услышала. Это был, наверное, год 85-й. И с первой же песни я поняла, как и многие, что врываются в нашу жизнь и это надолго - в общем, навсегда», - вспомнила она.

Гвердцители объяснила, что любит все творчество юбиляра. Она отметила, что ей дороги разные композиции Розенбаума, к примеру, его казачий цикл. В целом же, как указала певица, песни Александра Розенбаума известны и любимы во всей стране и, более того, во всем постсоветском пространстве.

«Это такой уникальный случай. Когда все любят, понимаешь одно - что это явление... и никогда не разделить это поколение и грядущие поколения с творчеством и с этими песнями, которые являются частью нашей жизни», - высказалась Гвердцители.

Артистка вспомнила, что лично познакомилась с Розенбаумом в 1990 году, когда у последнего проходили концерты в Ялте. Тогда грузинская Филармония гастролировала по Крыму и ее члены получили приглашение от российского музыканта и смогли встретиться с ним и попасть на его концерт.

«Конечно, концерт произвел ошеломляющее впечатление... Эти музыкальные чары - наверное, уже невозможно перед ними устоять», - заметила Тамара Гвердцители.

Певица рассказала, что до сих пор помнит то чувство, когда смогла вживую видеть музыканта, голос которого ранее звучал для нее только из магнитофона. Она пожелала празднующему семидесятилетие Александру Розенбауму, чтобы у него были силы творить дальше.