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Местная жительница назвала причину собрания у общежития мигрантов в Бужаниново

Кира Тило
00:28 14.09.2021
Женщина раскрыла подробности трагедии в подмосковном Бужаниново.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Подмосковном поселке Бужаниново местные жители собрались около здания, где проживают мигранты. Со слов очевидцев, по неподтвержденной информации, жители общежития якобы причастны к убийству пенсионерки. Об этом «Звезде» рассказала местная жительница Наталья Кроль.

«Мы собрались в такое ночное время, потому что у нас случилось страшное, ужасное происшествие - у нас убили, изуродовали и изнасиловали 65-летнюю женщину. Мать, нашу соседку, нашу знакомую. Убили ее в районе 5-6 вечера люди с общаги», - поделилась Наталья.

Женщина от лица всех жителей отметила, что они требуют закрыть общежитие, так как боятся за безопасность своих детей.

«Мы требуем, чтобы закрыли общагу, потому что мы боимся за своих детей. Они (жители общежития - прим. ред.) ведут себя безобразно. Мы были лояльны, спокойно относились к соседству, но больше так не можем», - подчеркнула женщина.

Также Наталья рассказала, что погибшая женщина в 5 вечера позвонила своей дочери и сказала, что идет в сторону дома. После этого женщина перестала выходить на связь, а около 11 вечера ее нашли умершей.

«В пять часов она вышла с дачи, которая находится в 10-ти минутах ходьбы отсюда. Она позвонила дочери, сказала, что идет домой, и все - пропала. Нашли ее около 23, собака вот привела сюда», - отметила Наталья.

Ранее МВД подтвердило «Звезде» факт смерти пенсионерки. Обстоятельства и детали происшествия уточняются.

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