Опубликовано видео больницы куда эвакуировали пострадавших после ЧП под Иркутском
Опубликовано видео из больницы, куда были доставлены пострадавшие после экстренной посадки самолета в Иркутской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Иркутской области в результате экстренной жесткой посадки самолета L-410 четыре человека погибли, 12 пострадали. «Звезда» публикует видео, куда были доставлены пострадавшие.
На кадрах видно, что после эвакуации пострадавшие были доставлены в приемное отделения больницы в поселок Магистральный Иркутской области.
Транспортная прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о ЧП с самолетом.Ранее в ходе осмотра места падения самолета L-410 был найден черный ящик.