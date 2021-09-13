Опубликовано видео больницы куда эвакуировали пострадавших после ЧП под Иркутском

В Иркутской области в результате экстренной жесткой посадки самолета L-410 четыре человека погибли, 12 пострадали. «Звезда» публикует видео, куда были доставлены пострадавшие.

На кадрах видно, что после эвакуации пострадавшие были доставлены в приемное отделения больницы в поселок Магистральный Иркутской области.

Транспортная прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о ЧП с самолетом.Ранее в ходе осмотра места падения самолета L-410 был найден черный ящик.